Milyonlarca vatandaş bu görüşmeye odaklandı!

5 milyon memuru ilgilendiren zam taleplerine ilişkin hükümet ve Memur-Sen arasındaki görüşmeler devam ediyor. Görüşme öncesi Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hükümet yarın 5 milyonu aşkın kitle için ilk teklifini sunmuş olacak. Bizim hükümete ilişkin sunduğumuz teklif kamuoyunun malumu… Yarın hükümetin teklif vereceği bir sürece girmiş durumdayız. Onun için yarın ki teklif gelmeden bugün bir cümle kurmayı çok sağlıklı bulmuyorum.

İşçilere ilişkin süreci hayırlı demekle yetiniyorum. Biz 2020 ve 2021 yılını görüşeceğiz dolayısıyla birebir aynı kıyaslamak çok sağlıklı olmayacak. Türk- İş’in bu anlamdaki iradesine sözleşmeye saygı duyuyoruz. Biz yarın teklifin gelmesini bekliyoruz. Ben kamu işveren heyetini bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak yarın kabul edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulundu.