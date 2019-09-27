e-devlet Kapısı uygulamaya ilk girdiği günden bugüne kadar milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Tek tık ile devlet dairlerine gitmeden birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebildiğiniz e-devlet Kapısı, alt üst soy ağacı, sefer görev emri, miras sorgulama, emeklilik bilgileri, elektrik, su, doğal gaz fatura bilgilerinin yanı sıra telefon, internet ve TV abonelikleri hakkındaki borç ve alacakların bilgilerini de sunuyor. Son dönemlerde vatandaşların sıklıkla aradığı konulardan biri olan mobil hat alacak ve borç sorgulaması… Konuya ilişkin detaylı bilgi arayanlar çeşitli aramalar yapmakta. Bu aramalardan yola çıkarak hazırladığımız haberde ise borç ve alacak sorgulama ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, mobil hat alacak borç sorgulama nasıl yapılır? İşte haberimizin ayrıntıları…

MOBİL HAT ALACAK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Mobil hatlarına ait alacak ve borçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar bu sorgulamayı nasıl yapacaklarını öğrenmek için çeşitli aramalar yapmaktadır. Bunun en pratik yolu birçok işlemde kolaylık sağlayan e-devlet kapısıdır. E-devlet sistemi kurulduğu günden bu yana gelişmeye devam etmekte ve soy ağacı sorgulaması, emeklilik bilgileri, miras sorgulaması, doğal gaz, elektrik ve su faturası sorgulaması gibi bilgilerin yanı sıra mobil hat alacak ve borç sorgulaması konusunda da vatandaşlara en net bilgiyi vermektedir. Mobil hat alacak borç sorgulaması için öncelikle e-devlet sistemine https://www.turkiye.gov.tr/ giriş yapmanız gerekmektedir. Bunun için e-devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız olmalı. Eğer e-devlet şifreniz yok ise size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz. Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistemin arama çubuğuna “borç ve alacak sorgulama” yazdığınız takdirde birçok konuda alacak ve borç sorgulaması seçenekleri çıkar. Bunların içinde kullanmış olduğunuz mobil hatlarda bulunur. Çıkan sonuçlara göre hangi operatörü kullanıyorsanız, onu seçebilir ve hattınıza ait alacak ve borçları görüntüleyebilirsiniz.