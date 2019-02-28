Moody’s: Türkiye ekonomisi 2019’da yüzde 2 küçülecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ekonominin 2020 yılı başlarına kadar zayıflamaya devam etmesinin beklendiğini belirtildi. Raporda, “Küresel ekonomi, 2019 yılında ve 2020'nin başlarında zayıflamaya devam edecek. Parasal politika normalleşmesinin hızı 2019'da yavaşlayacak. Ekonomik büyüme giderek ılımlı hal aldıkça ve bilanço riskleri aşağı doğru yönlendikçe, başlıca merkez bankalarının daha temkinli bir yaklaşım göstermesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin aldığı bölümünde cari açık tarafında kaydedilen gelişmenin ağırlıklı olarak ithalattaki azalışın ve düşük petrol fiyatlarının yansıması olduğu belirtildi. Bloomberght’de yer alan habere göre Türkiye'de geçen yılın ekim ayından bu yana enflasyonun gerileme eğiliminde olmasının pozitif bir gelişme olduğu belirtilen raporda, toplam talebin azalmasıyla enflasyonda da gerileme beklendiği kaydedildi.

YÜZDE İKİ KÜÇÜLECEK

Raporda, Türkiye'de enflasyonun yakın vadede politika gevşemesine izin verecek derece hızlı bir şekilde azalmasının beklenmediği tahminine yer verilirken, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,0 seviyesinde daralmasının, 2020 yılı sonunda ise yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğü kaydedildi.