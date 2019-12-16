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Moody’s: Türkiye’de finans dışı şirketler için görünüm negatif

Moody's bugün yayınladığı raporda, Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye ve Güney Afrika'daki finans dışı şirketler için gelecek 12-18 aya dönük görünümün negatif olduğunu bildirdi. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin şirketleri için görünüm 'durağan'dan 'negatif'e düşürüldü.

11:56 -
Haberler Ekonomi
Moody’s: Türkiye’de finans dışı şirketler için görünüm negatif

Moody’s, bu 3 bölgedeki şirketler için negatif görünümü yönlendiren ortak faktörlerin yavaşlayan ekonomik büyüme, artan jeopolitik riskler ve politika öngörülemezliği olduğunu vurguladı.

Raporunda, Türkiye’de jeopolitik gerilimler, politika öngörülemezliği ve kırılgan faaliyet ortamının şirketler üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini belirten Moody’s, Güney Afrika’da yavaş politika reformları, yavaş ekonomik büyüme ve belirsizliğin yatırımlara zarar vermeye devam edeceğini ifade etti.

Moody’s bu bölgelerde not verdiği şirketlerin çoğunun kredi kalitelerinin sağlıklı bilançoları, lider piyasa pozisyonları, yeterli likiditeleri ve uluslararası rezervlerinin etkisi ile ciddi bir aşınma göstermeyeceğini de öngördü. (FOREKS)

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