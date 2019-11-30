Morgan Stanley’de TL soruşturması

Bloomberg’de yer alan habere göre bir işlemcinin portföyündeki Türk Lirası’nda yapılan yanlış işlemler nedeniyle Morgan Stanley iç soruşturma başlattı.

Şirket, 2014 yılında Yale Üniversitesi’nden mezun olan Scott Eisner tarafından günlük olarak yönetilen bir portföyde meydana gelen 140 milyon dolarlık zararı gizlemek için menkul kıymetlerin yanlış işaretlenmiş olabileceğini araştırıyor.

Morgan Stanley, bu konuyla ilgili olarak oluşan zararı gizledikleri gerekçesiyle dört işlemcinin işine son vermiş veya zorunlu izne çıkartmıştı.

Türk Lirası’nda 2018’de ve 2019’un başlarında gerçekleşen dalgalanmalar finans sektöründeki birkaç firma için sorun olmuştu ve şimdi Morgan Stanley zararlarının nasıl oluştuğu ve bu durumu örtbas etme çabalarının olup olmadığını araştırıyor.

Soruşturma kapsamında Rodrigo Jolig, Thiago Melzer ve Mitchell Nadel de olmak üzere üç işlemci daha bulunuyor.