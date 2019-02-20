MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları! Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sözleşmeli er alımı yapılacak!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) sözleşmeli er alacak. Vatandaşlar başvuru işlemlerini internetten yapacak. Başvuru sürecindeki bütün ayrıntıları öğrenebilmek için Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet adresinde yer alan güncel duyuruları takip etmek gerekiyor. Ayrıca adayların başvuru sürecinde telefon numaralarını ve e-posta adreslerini doğru girdiklerinden emin olmaları gerekiyor. İşte MSB KKK başvuru şartları…

MSB KKK BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” ve,

b. “FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.