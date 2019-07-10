Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi yani kısaca MTV hakkında birçok vatandaşın aklında sorular var. Yıl boyunca iki taksit şeklinde yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri ne kadar? MTV hesaplama 2019 takvimi nasıl? MTV ödemesi ne zaman yapılır? Bu ve bunun gibi birçok soru için internette arama yapanlar için hazırladığımız haberimiz sayesinde merak ettiğiniz tüm soruların cevabını rahatlıkla bulabilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

TC. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan 2019 takvimine göre yılda 2 kez ödenen taksitlerin 2. Ödemeleri 1 Temmuz 2019'da başladı. MTV'nin 2. Taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona edecektir. Sorgulama yapmak için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesine https://intvrg.gib.gov.tr/ giriş yapabilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini İnteraktif Vergi Dairesi sitesinden https://ivd.gib.gov.tr/ linkine tıklayarak yapabilirler. MTV ödemelerinizi yapabilmek için sisteme giriş yapmak zorunda değilsiniz. TC kimlik numarası ve ödemesi yapılacak aracın plakasını girerek işlemlere devam ederek borcunuzu görüntüleyip, ödeme yapabilirsiniz.

Aynı zamanda

*https://www.gib.gov.tr/ internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında;

– Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

– Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

– Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

* Anlaşmalı bankaların;

– Şubelerinden

– İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık gibi alternatif kanallarından

*PTT şubelerinden

*Tüm vergi dairelerinden de ödeyebilirsiniz.

MTV HESAPLAMA 2019

Motorlu Taşıt Vergisi ödeme dönemlerinde en çok merak edilen şeylerden biri de MTV hesaplama ekranı. Ödenecek vergi tutarının aracın cinsine göre değişiklik göstermesinden dolayı MTV hesaplamasını merak eden araç sahipleri aşağıdaki adımları takip ederek kolaylıkla ödeyecekleri tutarı hesaplayabilirler.

– https://ivd.gib.gov.tr/ adresine giriş yaptıkta sonra sitede çıkan menüden Hesaplamalar kısmına tıklayın.

– Ardından MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMA sayfası karşınıza çıkacak.

– Burada istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde girdiğiniz takdirde istediğiniz sorgulamayı yapacaksınız.