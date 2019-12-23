MTV hesaplama: 2020’de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak?

Araç sahipleri MTV’nin 2020’de ne kadar olacağını merakla araştırıyor. MTV nereye ödenir? 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak? Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları otomobil ve motosikletin yanı sıra aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler ve liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları için de uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında merak edilenler…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MTV’DE İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile indirime gidildi. Yüzde 22.58 artması beklenen MTV oranı yüzde 12 oldu. MTV artış oranında 10.58 puan indirime gidildi.

MTV 2020’DE NE KADAR OLACAKTI?

Tabloda 1301-1601 cc motor hacmi aralığında 1 ve 3 yaş arası otomobillerin MTV'sinin 338 lira artarak 1837 TL'ye yükseldiği hemen göze çarpıyor. Türkiye'de en çok satın alınan motor hacmi aralığına sahip 1301 ve 1600 cm3 motor hacmine sahip, 4-6 yaş arası araç sahipleri ise 254 lira zam ile 1378 TL vergi ödeyecekti.



MTV NEREYE ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için ödeme yapacak olan vatandaşlar;

-Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını veya şubeleri kullanarak ödeme yapabilir. Anlaşmalı bankaların ayrıntılı listesini buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

-MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

–gib.gov.tr ‘de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne giriş yaparak kredi kartı ödeme yapabilirsiniz.

-GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak ödeme yapabilirler.