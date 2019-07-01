MTV ikinci taksit ödemeleri başladı! GİB MTV ödeme ve hesaplama ekranı…

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. MTV hesaplama ekranı ile tüm bu bilgileri girerek verginizi öğrenebilir, GİB MTV ödeme ekranından ise verginizi kolayca ödeyebilirsiniz.

MTV ÖDEME YÖNTEMLERİ

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

– Ayrıca e-Devlet üzerindne de ödemek mümkün

MTV 2019 HESAPLAMA EKRANI

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

Aşağıdaki link üzerinden MTV hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz;

2019 MTV HESAPLAMA EKRANI

MTV NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1301 – 1600 cc arasındaki 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2017 öncesinde tescil edilenler için bin 500, bu tarihten sonra tescil edilen ve değeri 40 bin-70 bin lira arasında olanlar için bin 649 lira olacak.

MTV oranları için yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi. Buna göre, 31 Aralık 2017'den önce kayıt ve tescil edilen otomobil veya arazi araçları arasında 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan ve 1-3 yaşındakiler için 861 lira, 4-6 yaşındakiler için 600 lira, 7-11 yaşındakiler için 336 lira, 12-15 yaşındakiler için 255 lira, 16 ve üzerindekiler için de 90 lira MTV ödenecek.

Aynı dönemden önce tescil edilen 1301-1600 cc arasında motor silindir hacmi olan araçlara ilişkin MTV, 1-3 yaşındakiler için bin 500 lira, 4-6 yaşındakiler için bin 124 lira, 7-11 yaşındakiler için 653 lira, 12-15 yaşındakiler için 461 lira, 16 ve üzerindekiler için de 177 lira olacak.