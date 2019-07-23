MTV ödemeleri ne zaman son? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona erecek. Aşağıda yer alan linkten MTV ödeme ekranına ulaşabilir, haberimizden MTV ödemeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
1 Temmuz 2019 tarihinde başlayan (Motorlu Taşıtlar Vergisi) MTV 2. taksit ödemeleri, 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz – 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
2019 MTV ÜCRETLERİ
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 2019’da ödenecek yıllık MTV rakamları şöyle:
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 255
16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc
1-3 Yaş (TL): 1500
4-6 Yaş (TL): 1124
7-11 Yaş (TL): 653
12-15 Yaş (TL): 461
16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
1-3 Yaş (TL): 2647
4-6 Yaş (TL): 2069
7-11 Yaş (TL): 1218
12-15 Yaş (TL): 743
16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 2001-2500 cc
1-3 Yaş (TL): 6254
4-6 Yaş (TL): 4541
7-11 Yaş (TL): 2837
12-15 Yaş (TL): 1696
16 ve üzeri yaş (TL) : 671
Motor Silindir Hacmi: 2501-3000 cc
1-3 Yaş (TL): 8720
4-6 Yaş (TL): 7586
7-11 Yaş (TL): 4739
12-15 Yaş (TL): 2550
16 ve üzeri yaş (TL) : 936
Motor Silindir Hacmi: 3001-3500 cc
1-3 Yaş (TL): 13280
4-6 Yaş (TL): 11948
7-11 Yaş (TL): 7197
12-15 Yaş (TL): 3593
16 ve üzeri yaş (TL) : 1319