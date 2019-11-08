Muhtarlar, ülkemizdeki en küçük yönetim birime ev sahipliği yapmaktadırlar. Türkiye yerel seçimlerinin tamamlanmasını ardından tüm kentlerdeki, beldelerdeki, mahallelerdeki ve köylerdeki tüm yerel yöneticiler belirlendi. Şehirlerde mahallelerde, kırsal bölgelerde ise köylerde görev alan muhtarlarda bu seçimlerden sonra görev yerlerinde iş başı yapan muhtarlar hakkında ise özellikle son dönemlerde merak edilen konuların başında aldıkları maaşlar gelmektedir. İnternet aramalarındaki artıştan dolayı konuya açıklık getirmek için detaylı bir haber hazırladık. Peki, muhtar maaşları ne kadar? İşte merak edilen bu sorunun cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin ayrıntıları…

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR?



Türkiye'de görev alan muhtarların maaşları 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.911.69 TL olarak belirlendi. Muhtarların almış oldukları bu maaşlar Temmuz-Aralık döneminde ise zamlanarak 2007.27 TL’ye yükseldi.

MUHTARLARIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Türkiye'de görev alan muhtarların görevleri;

– Seçim dönemlerinde sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına katılım sağlamak. Bunların dışında emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara da katılırlar.

– Askerlik çağına girmiş olan gençlerin, sandık seçim listelerinin kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması sağlamak.

– Cadde, sokak ve meydan levhalarını kontrollerini sağlayarak ederek eksik olan ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak.

– Mahalle ya da köyde meydana gelen salgın ve bulaşıcı hastalıkları ve bunlara bulaşmış olduğundan şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek.

– Askerlik ve seferberlik gibi önemli tebligatların yapılmasını sağlamak.

– Seçmen kâğıtlarının dağıtılmasını sağlamak.

– Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenlemek.

– Nüfus kağıdını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyen vatandaşlara gerekli olan belgeleri düzenlemek.

– Görev yaptığı bölgede yaşayan muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere,”Yeşil Kart” verileceklerin tespitini sağlamak.

-Afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak.

– Mahalle ve köylerde yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.