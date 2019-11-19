Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Murat Ülker ambalaj şirketini satacak veya ortak arayacak

Murat Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Gözde Girişim'in bağlı ortaklığı İsmet Ambalaj, iştiraklerinin satışı veya başka şirketlerle birleşmesi için Pragma Finansal Danışmanlık'ı yetkilendirildi.

15:56 -
Haberler Ekonomi
Murat Ülker ambalaj şirketini satacak veya ortak arayacak

Gözde Girişim’den KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketin bağlı ortaklıklarından İsmet Ambalaj’ın iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Pragma Finansal Danışmanlık … yetkilendirilmesine karar verilmiştir” denildi.

Gözde Girişim Türkiye’nin en büyük ambalaj firmaları arasında olan İsmet Ambalajı 2011 yılında portföyüne katmıştı.

Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticileri arasında gösterilen İsmet Ambalaj kağıt, karton, metal, cam, akrilik cam, plastik, tekstil malzemelerinden ambalaj üretiyor. (REUTERS_sozcu.com.tr)

Türkiye
Son güncelleme: 15:58 19.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more