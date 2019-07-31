Muratoğlu: Fed hayal kırıklığı yarattı

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) kararının Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerine etkilerini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. ABD’de de faizlerin siyasi baskılar ile indirildiğini ifade eden Muratoğlu, “Trump'ın baskısı ile 0.25 baz puan faiz indirildi. Trump'ın indirim isteme nedeni belli… Gelecek yıl başkanlık seçimi var ve piyasalarda algıyı yönetmek istiyor. Ne kadar da çok Türkiye'ye benziyor. İyi de orası Amerika, dünya ekonomisini yönetiyor” diye konuştu.

ABD ekonomisinde işlerin iyi gittiğini ve faiz indirimine gerek olmadığını anlatan Muratoğlu, “Amerika Merkez Bankası faizleri düşürmek için verilere bakacağı açıklamasını yaptı. İşin ilginci Amerika'da veriler öyle iyi geliyor ki, bugün bile faiz düşürmesine gerek yoktu. Nitekim toplantıda iki üye “faiz indirimine gerek yok” şeklinde oy kullandı” ifadesini kullandı.

Muratoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Faiz düşürümünde esas sebep küresel ekonomilerdeki bozulma ve artmayan enflasyon olarak gösterildi. FED ekonomik durgunluktan çıkmak için Dünyada dolaşımda bulunan dolar miktarını 800 milyar dan 4,2 Trilyon $’a çıkarmıştı. Neredeyse bütün dünyaya para dağıtmaya başlamıştı. Geçen yıl bunu küçültmeye başladı. Fakat beklenenden önce küçültmeyi durdurma kararı aldı. Bu bizim gibi gelişen ülke ekonomileri için iyi haber.

Muratoğlu, Fed’in faiz indirimlerinde Trump baskısına rağmen durabileceğini söylerken Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri için Fed’in daha fazla faiz indirmeme yönündeki tutumunun hayal kırıklığına neden olduğunu söylüyor. Muratoğlu, “Amerika Merkez Bankası, Trump'ın baskılarına rağmen burada durabilir. Bu fren dünya ekonomilerinde büyük hayal kırıklığı yaratır. Nitekim Amerika'nın 4 kere faiz indirimi yapması planlanıyordu. Piyasalar biraz hayal kırıklığına uğradı! Türk Lirası da bunda etkilendi, hızlı değer kaybetti. Nöbetçi kamu bankaları uyuyor mu? Normal şartlarda hemen müdahil olurlardı. Yoksa sadece iç piyasalarda fiktif satış yapıp, dışarıya daha fazla dolar kaptırmak istemiyorlar mı?” diye konuştu.

*Fed kararı öncesi 5.52 seviyelerinde olan dolar/TL kararın ardından 5.60’ı aştı.