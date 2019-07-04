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Mutfaktaki artış emekli ve memura yapılan zamları aştı

Memur ve emekliye yapılan zamlar mutfak ürünlerinde yılbaşında bu yana gerçekleşen artışların altında kaldı. TÜİK verilerine göre Ocak 2019-Haziran 2019 döneminde kırmızı et fiyatı yüzde 18.93, beyaz peynir fiyatı yüzde 11.56, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 17.03 oranında artarken, memur ve memur emeklisine yüzde 6, diğer emeklilere yüzde 5 zam verildi. Emekliler bunun adaletsiz bir durum olduğu görüşünde.

10:59 -
Haberler Ekonomi
Mutfaktaki artış emekli ve memura yapılan zamları aştı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin beklediği zamlar da belli oldu. Ancak vatandaş yine zam konusunda beklediğini bulamadı. Memur ve memur emeklisine yüzde 6 zam yapılırken, diğer emekliler yüzde 5 zam aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre temel mutfak ihtiyaçlarının bir çoğunda Ocak 2019 ve Haziran 2019 fiyatları karşılaştırıldığında yaşanan artış yüzde 6’nın üzerinde. İşte bazı temel mutfak ürünlerinin 6 aylık fiyat değişimi:

ÜRÜN (KG)OCAK 2019 FİYATI (TL)HAZİRAN 2019 FİYATI (TL)FARK (%)
Kırmızı Et40.5648.2418.93
Süt4.064.449.3
Beyaz Peynir23.7026.4411.56
Tavuk Eti10.8315.1239.61
Ekmek5.005.489.6
Ayçiçek Yağı9.5710.297.52
Buğday Unu3.503.613.14
Limon3.729.14145
Kuru Fasulye10.2712.0217.03
Nohut9.238.87-3.90
Zeytin22.2123.917.65
Salça11.0711.150.72
Mercimek5.976.275.02
Sucuk60.7964.335.82

İŞÇİ EMEKLİSİNE 56 TL ZAM

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin alacağı zam da belli oldu. Bu gruptaki emekliler yüzde 5.01 zam alacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı sadece 56 lira artarak bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 69 lira artışla bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 65 lira artışla bin 363 liraya çıkacak.

Bu zamlarla en düşük memur maaşı 193 lira artışla 3 bin 417 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 138 lira artışla 2 bin 435 liraya yükselecek.

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Son güncelleme: android-time 11:02 04.07.2019
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