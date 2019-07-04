Mutfaktaki artış emekli ve memura yapılan zamları aştı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin beklediği zamlar da belli oldu. Ancak vatandaş yine zam konusunda beklediğini bulamadı. Memur ve memur emeklisine yüzde 6 zam yapılırken, diğer emekliler yüzde 5 zam aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre temel mutfak ihtiyaçlarının bir çoğunda Ocak 2019 ve Haziran 2019 fiyatları karşılaştırıldığında yaşanan artış yüzde 6’nın üzerinde. İşte bazı temel mutfak ürünlerinin 6 aylık fiyat değişimi:

ÜRÜN (KG) OCAK 2019 FİYATI (TL) HAZİRAN 2019 FİYATI (TL) FARK (%) Kırmızı Et 40.56 48.24 18.93 Süt 4.06 4.44 9.3 Beyaz Peynir 23.70 26.44 11.56 Tavuk Eti 10.83 15.12 39.61 Ekmek 5.00 5.48 9.6 Ayçiçek Yağı 9.57 10.29 7.52 Buğday Unu 3.50 3.61 3.14 Limon 3.72 9.14 145 Kuru Fasulye 10.27 12.02 17.03 Nohut 9.23 8.87 -3.90 Zeytin 22.21 23.91 7.65 Salça 11.07 11.15 0.72 Mercimek 5.97 6.27 5.02 Sucuk 60.79 64.33 5.82

İŞÇİ EMEKLİSİNE 56 TL ZAM



İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin alacağı zam da belli oldu. Bu gruptaki emekliler yüzde 5.01 zam alacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı sadece 56 lira artarak bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 69 lira artışla bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 65 lira artışla bin 363 liraya çıkacak.

Bu zamlarla en düşük memur maaşı 193 lira artışla 3 bin 417 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 138 lira artışla 2 bin 435 liraya yükselecek.