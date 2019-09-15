Üreticiler: Muz tüketiminin tamamını karşılayabiliriz

Türkiye'nin muz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Alanya'da üreticiler kendilerine imkan sağlamasın durumunda ithal muza gerek kalmayacağı açıklamasında bulundular.

“GİRDİ DÖVİZLE, ÇIKIŞ TL İLE”

Çiftçiye yeterli desteğin verildiği takdirde yerli muz üretiminin Türkiye'nin muz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğini belirten Alanyalı muz üreticisi Ali Güler, şunları söyledi, “Girdi dövizle, çıktı TL ile. Kâr marjımız çok düşük. maliyetlerimiz çok yüksek. Bunların başında işçilik geliyor. Daha sonra da zirai ilaç. Döviz yükselince bizim de girdi maliyetlerimiz arttı. Örneğin zirai ilaç 2 katına çıktı. Yüzde 100-200’ü aşan zamlar var. Girdilerimiz dövizle, çıkışımız TL ile. Tabii ki aramada kâr marjı da azalıyor. Muz üretimi yoğun emek isteyen bir iştir. İlk yatırım maliyeti çok yüksektir. Sera ve arazi maliyetleri çok yüksektir. Şu an bir dönüm muz serası 200 bin liraya mal oluyor arazisiyle birlikte. Devletin bu anlamda bazı destekleri var, faiz indirimli kredi gibi. Bunları biraz daha artırabilirse Türkiye'nin muz ihtiyacının tamamını karşılayabiliriz”

“İHTİYACININ YÜZDE 60'NI KARŞILAYABİLİYORUZ”

İthalatta üreticiyi koruyan gümrük fon olduğunu ifade eden Güler şöyle devam etti, “ İthalata karşı bizi koruyan bir fon bulunmakta. Fakat bu fon düzgün uygulanmıyor. Bütün sıkıntımız o. Üretimimiz gittikçe artıyor. Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayabiliyoruz. Üretimimiz yüzde 80-90'lara çıktığında ithalat daha da zorlaşacak. Biz geleceği iyi görüyoruz fakat devletin bu anlamda desteğini göremiyoruz. Muz ektiğiniz yıl üretim alabileceğiniz bir ürün. Muzun da öyle bir iyi yanı var. Muz hasadı artık 12 aya yayılmıştır. Daha önce ihracatçılar yerli muz hasadının olduğu dönemde fiyatları kırıyor, hasadın olmadığı dönemlerde ise yükseltiyorlardı. Ama şimdi her dönemde muz hasadı yapabiliyoruz. Şu an yerli muzun bahçe çıkışı 4.5-5 liradır. Tabi bu fiyatlar ürünün miktarına göre değişebiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ MUZ TÜKETİMİNİN YARISINA YAKININI ÜRETEBİLİYORUZ

Alanya Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) eski Başkanı üretici Hüseyin Güney muz üreticilerinin iyi bir dönem yaşadığına vurgu yaparak, iklim değişikliği nedeniyle birçok yerde muz bahçeleri oluşturulduğunu söyledi. Alanya'nın muz üretiminde önemli bir yer oluşturduğunu ekleyen Güney şöyle konuştu, “Şu an muz üreticisi olarak iyi bir dönem yaşıyoruz. Yeni yeni alanlar açılıyor. Alanya'nın batı kesimi olan Manavgat'ta yaygın olarak muz seralarının yükseldiğini görüyoruz. Pamuk üretimi yapılan alanlarda bile muz bahçeleri oluşturuluyor. Şu an yerli muz üreticileri olarak Türkiye'deki muz tüketiminin yarısına yakınını üretebiliyoruz. Eğer muz üreticisine gerekli kaynaklar sağlanırsa mutlaka tüketimin tamamını karşılayacak duruma geleceğine inanıyorum. Gayri resmi verilere göre Türkiye muz tüketiminin, 100 bin tonunu Alanya ve Gazipaşa karşılıyor.”

“EN BÜYÜK SIKINTIMIZ. GİRDİ MALİYETLERİ”

En büyük sıkıntılarının dolarla birlikte tırmanışa geçen girdi maliyetleri olduğundan yakınan Güney şöyle bitirdi. “Girdi maliyetlerimiz dolara endeksli olduğundan dolayı yüksek. Doların düşmesine rağmen girdi fiyatlarında bir düşme göremedik. Üretici aldığı gübreyi, zirai ilacı, mazotu yüksek fiyattan alıyor. En büyük sıkıntımız. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Şu anda bahçeden tüccara 5 lira civarında satışımız var. Muzlar daha sonra işlenip pazara çıktığında 7-8 lirayı bulmakta”

SERADA 5 TL

Hasadın başlamasıyla seralarda işçilerin dallardan kestiği muzlar, daha sonra sarartma tesislerinde yıkanıyor, paketleniyor ve 7 gün sararmaya bırakılıyor. Seralardan çıkışı 5 lira ile 5 lira 30 kuruş arasında değişen muz, marketlerde 9,5 ile 11 liradan satılıyor.

MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya, Türkiye’nin yıllık 650 bin ton muz tükettiğini, bunun 250 bin tonunu Anamur’dan, 250 bin tonunu Türkiye'nin çeşitli illerinde üretilen muzlardan, 150 bin ton muzun ise ithal ederek karşılandığını söyledi.