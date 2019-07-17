Müze giriş ücretlerine büyük zam!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine zam yaptı.Buna göre bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde yer alan tarifeye göre Türkiye'nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’ne giriş 60 TL'den 72 TL'ye çıktı.

Topkapı Sarayı Müzesi’nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücretleri, 15 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Topkapı Sarayı Müzesi : 72 TL

Harem : 42 TL

Aya İrini Anıtı: 36 TL

ESKİ FİYATI

Topkapı Sarayı Müzesi : 60 TL

Harem : 35 TL

Aya İrini Anıtı: 30 TL