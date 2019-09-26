İlişkilerin evlilik ile sonuçlanması gibi, evliliklerin de boşanma ile sonuçlanması doğal bir süreçtir. Çiftler çeşitli nedenlerden dolayı boşanma sürecine girmiş olabilir. Bu süreç içinde de taraflardan biri nafaka isteminde bulunabilir. Nafaka boşanma süreci ve boşanma sonrası ihtiyaç sahibi olan eşe verilmesi mahkeme kararı ile onaylanmış olan geçim parasıdır. İşte bu durumda mahkeme eğer nafaka verilmesine karar verdiyse, karşı taraf bunu ödemekle yükümlüdür. Ancak bazı durumlarda mahkeme kararına rağmen nafaka ödemesine hükmedilen taraf bunu reddeder ve nafakayı ödemez. Peki, nafaka ödememenin cezası nedir? Böyle bir durumla karşı karşıya kalan taraf ne yapmalıdır? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntıları bulabileceğiniz haberimiz…

NAFAKA NEDİR?

Kısaca tanımlayacak olursak nafaka, bir kişinin belli aile üyelerine (eski eş, çocuk vs…) yoksulluğa düşmemeleri için her ay ödemekle yükümlü olduğu geçim parasıdır.

4 farklı nafaka çeşidi vardır. En genel haliyle hepsinin amacı aynı olsa da içerikleri değişebiliyor.

– Yoksulluk nafakası

– İştirak nafakası

– Tedbir nafakası

– Yardım nafakası

NAFAKA ÖDEMEMENİN CEZASI NEDİR?

Nafaka ödemesine hüküm verilmiş kişi eğer maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı ya da işi ve parası olmamasından dolayı nafaka ödeyemediğini mahkemeye kanıtlayarak sunarsa nafaka ücreti indirime girer veya duruma göre komple kalkabilir.

Ancak nafakayı ödeyememe durumunu herhangi geçerli bir sebebe bağlamadan nafaka ödemezse faiz cezalarının yanı sara hapis cezası ile bile sonuçlanabilir. Bu durum icra iflas yasasına göre belirlenmiştir. Yasaya göre nafaka ödemeyenlerin cezası alacaklının şikâyeti üzerine 3 aya kadar hapis cezası verilir. Verilen bu hapis cezasının kalkması için nafaka borcunun ödenmesi gerekmektedir.

Ödenmemiş nafaka borçları hakkında alacaklı taraf 3 ay içerisinde bir şikâyette bulunmaz ise şikâyet hakkı düşecektir.