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Nassau’nun yenilenmesini başlatacak 250 milyon dolarlık yatırımı Türkler yapacak

Global Yatırım'ın dolaylı ortağı Global Ports Holding'in (GPH) iştiraki Nassau Cruise Port (NCP) Nassau'da yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı için imtiyaz sözleşmesi imzaladı, liman için 250 milyon dolara (1 milyar 455 milyon TL) kadar yatırım yapılacak. Miami’nin kuşuçumu 290 kilometre güneydoğusundaki Nassau, Bahamalar’ın başkenti ve kruvaziyer turlarının popüler limanı arasında...

09:47 -
Haberler Ekonomi
Nassau’nun yenilenmesini başlatacak 250 milyon dolarlık yatırımı Türkler yapacak

Nassau Kruvaziyer Limanı portföye eklendiğinde GPH’in en büyük limanı konumunda olacak. Global Yatırım’dan KAP’a yapılan açıklamada, NCP’nin limanda kapasite artışı ve yolcularla yerel halkın liman deneyimlerini iyileştirecek yenilikçi birtakım yatırımlar yapmak üzere 250 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planladığı belirtildi.

Planlanan yatırımların 2019 4. çeyrekte başlaması ve 24 ay içinde tamamlanması; yatırımlar tamamlandığında ise limanın yıllık 35-40 milyon dolar gelir yaratması bekleniyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, NCP’nin %49 oranındaki hissesi GPH’e, %49 oranındaki hissesi Bahamas Investment Fund’a (BIF), %2 oranındaki hissesi ise Yes Foundation’a ait bulunuyor.

Açıklamaya göre, Nassau Kruvaziyer Limanı 2018 yılında 3.7 milyon yolcu ağırladı. Buna bağlı olarak GPH’in hizmet verdiği yolcu sayısının da yaklaşık %50 oranında artması bekleniyor.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 09:55 29.08.2019
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