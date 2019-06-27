‘Ne zaman emekli olurum?' sorusu sigortalı çalışanların en merak ettikleri sorudur. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı bir sitemde sigortalı olan çalışanların, prim günlerini ne zaman tamamlayacakları ve emeklilikleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi edinecekleri bir sorgulama yapmak istemesinin ardından bu konuda yardımcı olabilmek için hazırladığımız haber tüm sorulara cevap niteliğinde. İşte emeklilik için gün sayanların diledikleri sorgulamayı yapmaları için gerekli adımlar…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi, internet üzerinden emeklilikleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Vatandaşlar için bu sorgulamayı en kolay hale getiren sistem ise e-devlet Kapısı. Sigorta primleri ve emeklilik yaşı hesaplama gibi birçok hizmeti olan e-devlet sayesinde en güvenilir ve kolay sorgulamayı yapabilirsiniz. İşte e-devlet'ten sorgulama yapmak için gerçekleştirmeniz gereken adımlar…

SOSYAK GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler,

-Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

-Doğum Tarihiniz

-Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

-Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

-Fiili Gün Sayınız

-Yurtdışı Gün Sayınız

-3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMASI

E-devlet sorgulaması için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine tıklayın.

Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.

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