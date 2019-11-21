Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik günleri için gün saymakta. Çalışma hayatında yer alan vatandaşların hem sosyal güvencelerden yararlanabilmesi hem de gerekli şartların tamamlanmasının ardından emekli olabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altındaki 4A, 4B, 4C sigorta kollarından birine bağlı olarak çalışmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki bu farklı sigorta kollarındaki güvencelere sahip olan vatandaşların hepsi hayalini kurdukları emeklilik günlerine bir an önce kavuşmak istemektedir. Bu nedenle de emekli olmadan önce ne zaman emekli olabileceklerinin hesabını yaparlar. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenmek isteyen çalışanlar bunun için çeşitli araştırmalar yapmaktadırlar. Peki, ne zaman emekli olurum? 4A 4B ve 4C emeklilik yaşları nelerdir? İşte çalışan birçok vatandaşın merak ettiği konuya ilişkin hazırladığımız haberimizin detayları…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? 4A 4B VE 4C EMEKLİLİK YAŞLARI NEDİR?

Kamu dairelerinde gerçekleştirilen birçok işlemi istenilen yer ve zamanda yapabilme imkânı sunan e-devlet Kapısı çalışanların ne zaman emekli olabildiğine de yanıt vermektedir. Bunun için öncelikle yapmanız gereken eğer yoksa bir e-devlet şifresi almaktır.

e-devlet şifresi nasıl alırım derseniz, size en yakın PTT şubesine giderek talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Her birey kendisi için verilen e-devlet şifresini kullanabileceği için fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ile bireysel olarak başvurmanız gerekmektedir. 15 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu şifreyi alabilir.

Şifrenizi aldıktan sonra e-devlet üzerinden dilediğiniz sorgulama ve işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ne zaman emekli olabileceğiniz sorusunun cevabı için e-devlet içine sosyal Güvenlik Kurumu sayfasında yer alan “Normal şartlarda ne zaman emekli olurum?” seçeneğini seçebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu link üzerinden ulaşabileceğiniz sayfayı açtıktan sonra sizden istenen bilgileri doldurup ne zaman emekli olabileceğinizi görebilirsiniz.

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