Özel sektör veya kamuda aktif olarak çalışmaya devam eden ya da çalışma hayatını bitirmiş ancak emekliliğini bekleyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘ne zaman emekli olurum? TC no ile emeklilik sorgulanır mı?'. Emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartları sağlamış ya da sağlamak üzere olan kişilerin ne zaman emekli olacaklarını ve durum hakkında nasıl sorgulama yapabilecekleri konusunda aklılarında bu kadar soru olduğu için bizde detaylı bir haberle bilgi verdik. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ya da emekli sandığı (4C) kapsamındaki kadın ya da erkek sigortalılar emeklilik yaşlarına ilişkin hesaplamaları yapabilmeleri için işe ilk giriş tarihleri yani ilk sigortalı oldukları tarihi, prim gün sayılarını bilmeleri gerekmektedir. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve emeklilik yaşınızı hesaplamak için haberimizin detaylarına mutlaka göz atın…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? TC NO İLE EMEKLİLİK SORGULANIR MI?

Ne zaman emekli olabileceğiniz ile ilgili sorgulamayı TC. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. Ancak bu sorgulamalar bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre değişik adreslerden yapılmaktadır.

4A (SSK) sigorta kolu için emeklilik sorgulama;

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresine giriş yapın. Bu sorgulama sayfasında, sizden cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başlama tarihiniz, mevcut bilgileriniz, SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız, fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, malüliyetiniz var mı, yaşlanma var mı ?gibi soruların cevapları istenecek.Cevapları eksiksiz cevapladığınız zaman emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz.

4B (Emekli Sandığı) sigorta kolu için emeklilik sorgulama;

https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linkine tıkladığınız zaman 4B emeklilik sorgulama sayfasına girmiş olacaksınız. Burada sizden emeklilik türü,cinsiyet, doğum tarihi, özel durum bilgileri, maluliyet var mı, maluliyet derecesi (%), erken yaşlanma var mı, bakıma muhtaç malül çocuğunuz var mı? Gibi soruların cevapları istenecek. Cevapları girdiğiniz takdirde sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

4C (Bağ-Kur) sigorta kolu için emeklilik sorgulama;

https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linkine tıklayın. 4C sorgulama sayfası diğerlerine göre daha detaylı bilgiler içerir. Öncelikle yaş hesabında dikkat edilecek hususlar belirtilirken, ardından sorgulama için gerekli bilgiler sizden istenmektedir.