‘Neni sosyal yara oldu’

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan “İşsizlik” raporunda “NENİ” ön plana çıktı. NENİ olarak adlandırılan ve hem istihdamda olmayan hem de eğitimde yer almayan kesimin, yüzde 24.8 oranla vahim bir tablo ortaya koyduğu vurgulandı.

Raporda halen ön lisans mezunu 390 bin, lisans mezunu 470 bin kişinin işsiz olduğuna dikkat çekildi. Raporda bunlardan üniversite mezunu 18 bin 802 kişi ile doktora mezunu 831 kişinin iş aradığı ifade edildi.

ÜÇ GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Genç işsizlik sorunun ülkemizin ekonomik sosyal sorunlarının başında geldiğini vurgulayan Toprak, hazırladığı raporda, “TÜİK ve İŞKUR'un açıkladığı veriler, toplumsal ve insani açıdan da analiz edildiğinde ülkemizin geleceği adına ürkütücü bir görüntü ortaya çıkıyor. 15 Mayıs'ta açıklanan Şubat 2019 işsizlik verilerine göre, genç işsizlik yüzde 7.1 puanlık artışla 26.1 oldu. Bu oran, İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasında yüzde 31.2 düzeyinde bulunuyor. Buna göre 15-24 yaş grubundaki her üç gençten biri işsiz” denildi.

NENİ olarak tanımlanan kesimin de sayısının sürekli arttığını belirten Toprak, “Vahim gelişme Ne Eğitimde Ne İstihdamda yer almayan (NENİ) kesim yüzde 24.8'e ulaştı. Hem istihdam piyasasının dışında kalan ve iş bulamayan, hem de eğitime devam etmeyen gençlerdeki artış giderek büyüyen bir sosyal yaraya dönüşüyor. Kayıtlı işsizler arasında yüksek lisans mezunu olup İŞKUR aracılığıyla iş arayan gençlerimizin sayısı 18 bin 802 kişi olurken, doktora mezunlarının sayısı ise 831 kişi. TÜİK bu kişilere iş aramadıkları için işsiz değil, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olanlar kategorisinde yer veriyor. Bu ayrım, işsizlik gerçeğinin üzerinin bazı kavramlarla örtülmesidir'' dedi.

İşsizlik yüzde 13.9 olur

Türkiye'de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahmin yapan TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak işsizlik oranının yüzde 13.9 olacağını öngördü. SPM´nin öngörülerine göre Mart döneminde tarım dışı işsizlik oranı da 0.8 puan azalarak yüzde 16.1 olacak.

SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan gözetiminde araştırmacı Pınar Kaynak´ın yaptığı öngörüler; TÜİK´in açıklayacağı genel işsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı verilerini kapsıyor.

SPM, mart döneminde işsizlikteki artışın son bulup azalmaya başlayacağını, mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının 0.1 puan azalarak yüzde 15.7'ye ineceğini öngördü.