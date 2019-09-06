NetEase, Kaola`yı Alibaba`ya satıyor

Uzun süredir konuşulan anlaşma, Alibaba ve JD.com dahil Çin’in e-ticaret şirketlerinin ülkenin ekonomik büyümesindeki hafif düşüş ile yavaşlayan internetten alışveriş sektöründe yeni niş segmentler aradıkları dönemde geldi.

DİREKT ÜRETİCİDEN ALDIĞI ÜRÜNLERİ PAZARLIYOR

Alibaba’nın Tmall sitesi halihazırda yabancı markaların dijital mağazalar oluşturmasına olanak sağlıyor olsa da Kaola daha varlıklı müşterilere çoğunlukla direkt üreticiden aldığı ürünleri pazarlıyor. Çinli tüketiciler lüks ürünler sektörünün dünya çapındaki gelirlerinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

Alibaba CEO’su Daniel Zhang; Kaola ile, Alibaba ekosistemindeki yeniliklerle Çinli tüketicilerin deneyimini ve ithalat hizmetini geliştireceklerini belirtti.

REUTERS