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Netflix Apple’ı reddetti

Dünya devi Apple da Netflix tarzı bir yayın platformu kurma hazırlığı yapıyor. Şirket Netflix'e giderek beraber çalışma teklifinde bulundu. Ancak Netflix, Apple'ın bu teklifini reddetti. ABD merkezli video yayın uygulaması Netflix CEO'su Reed Hastings teknoloji devi Apple'ın yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni yayın hizmetine katılmayacağını söyledi.

12:08 -
Haberler Ekonomi
Netflix Apple’ı reddetti

Hollywood’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Netflix CEO’su Reed Hastings, Apple’ın harika bir şirket olmasına rağmen Netflix’in yayın deneyimini kendi uygulaması içinde kontrol etmek istediğini, bu sebeple de hizmetini Apple’ın söz konusu uygulamasına entegre etmeme kararı aldığını söyledi.

Hastings, Apple ve Amazon’un benzer uygulamalarıyla güçlükle rekabet etmeye hazır olduklarını belirtti ve Netflix’in Çin’de uzun bir süre kullanımına izin verilmemesinin beklendiğini ekledi.

Apple’ın 25 Mart´ta düzenlenecek olan basın toplantısında söz konusu yayın hizmetinin duyurulması bekleniyor. Netflix’in yanında Apple’ın söz konusu uygulamasında Hulu’nun da yer almayacağı belirtildi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 12:17 19.03.2019
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