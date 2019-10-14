Nielsen: Market sadakatimiz azaldı promosyona ve ucuza ilgi arttı

Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı tüketicinin davranışları da bir hayli değişti. Örneğin 2019 yılında promosyonlu ürünlere talep 2018 yılında yüzde 77 oranındayken bu oran yüzde 84’e çıktı. Tüketiciler daha fazla promosyonlu ürünleri tercih etmeye başladı.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)tarafından düzenlenen Ortak Gelişim Kongresi’nde, perakende sektöründe tüketici davranışlarındaki trend değişikliklerine işaret eden Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, tüketicilerde fiyat farkındalığı ve promosyonlu ürünlere yönelimde önemli artış gözlendiğini söyledi.

MARKET ALIŞVERİŞİ İÇİN KISITLI BÜTÇEM VAR DİYENLERİ ORANI ARTTI

Nielsen araştırmasına göre, market alışverişini ucuza getirmek için çok fazla çaba harcayanların oranı 2018 yılında %72 seviyesindeyken bu oran 2019 yılında %87’ye kadar çıktı. ‘Market alışverişi için kısıtlı bir bütçem var’ diyenlerin oranı ise 2018 yılında yüzde 73 seviyesindeyken bu oran 2019 yılında yüzde 88 seviyesine çıktı.

SIK KULLANILAN ÜRÜNLERDE STOKLAMA ORANI ARTTI

‘Sık kullandığım ürünlerde stok yapmak için promosyonlardan faydalanırım’ diyenlerin oranı ise 2018 yılında yüzde 72 oranındayken bu oran 2019 yılında yüzde 87 seviyesine çıktı.

Gıdada alkol hariç promosyonlu satışların toplam cirodaki payı da %29’a ulaştı. Promosyonlardaki artışın yanı sıra, ambalajlardaki küçülme de son dönemde bir diğer trend olarak öne çıktı.

Araştırmaya göre, tüketicilerin mağaza sadakati ise 2018’deki %73 seviyesinden 2019’da %47’ye geriledi.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Galip Aykaç,ise konuşmasında ilk altı ayda enflasyondan arındırılmış yüzde 7 büyüyen gıda perakendesinde önceki yıllara göre yavaşlama yaşandığını belirterek, sektörde format değişikliği ve küçük metrekareli market açılışlarına yönelimin sürdüğünü söyledi.