Noter kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte noterlerin çalışma saatleri…

Tapu, teslimat, alım satım gibi işlerine yasal geçerlik kazandıran noter vatandaşların işlerini kolaylaştırır. Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlıyor. Peki noterler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor ve haftasonu hizmet veriyorlar mı? İşte vatandaşlar tarafından en çok merak edilen noterlerin çalışma saatleri…

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00’a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra 13:00’da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

Noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Noterler ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır.

Türkiye Noterler Birliği Telefon Numarası: 0 312 218 80 00

Noterlerin Görevleri:

– Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her?nevi hukuki işlemleri düzenlemek

– Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak

– Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak

– Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya?örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek

-Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek

– Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek

– Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek

– Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.

Türkiye Noterler Birliği’nin merkez binası Ankara, Söğütözü'nde bulunmaktadır. Bütün noterler, bu birliğin üyesidirler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Dört yıllık bir dönem için Türkiye Noterler Birliği Kongresince görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi vardır.

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