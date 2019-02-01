Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019: Nüfus müdürlüğü hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

Nüfus müdürlüğü mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… Nüfus müdürlüğü sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? Nüfus müdürlükleri 08:30 – 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019…

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Nüfus müdürlükleri her sabah mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.30'dan akşam kapanış saati olan 16.30'a kadar mesaiye devam eder. Yeni kimlik kartı başvurularındaki aşırı yoğunluk nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinin mesai saatleri hafta içi saat 19.00’a kadar uzatılmıştır. Başvurular Cumartesi ve Pazar günleri de 09.00-17.00 saatleri arasında yapılabilmektedir.

Nüfus müdürlükleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 PK: 06200 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Nüfus Müdürlükleri İletişim Numaraları: 0 312 591 21 00 – 0 312 591 21 01 – 0 312 591 21 02

Nüfus müdürlüklerinden hizmet almak için Alo 199 hattını da arayabilirsiniz.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaların saptanmasına yönelik çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak; belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak, nüfus hareketlerini izlemek ve değerlendirmek, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin uygulanmasına geçilen yerlerden başlamak üzere Türk vatandaşları ile Türkiye'de nüfus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde bilgi alışverişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak bir numara sistemi geliştirmekle görevlidir. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütür.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı olan bir devlet kurumudur. Nüfus müdürlüğü ilçelerde kaymakamlık binasının içinde yer alır.

Nüfus müdürlüklerinin başlıca görevleri, nüfus cüzdanı çıkarma ve değişiklik, evlilik işleri, kaybolma, yenileme, aile soyağacı gibi işlemleri yapmak, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaları saptamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri de yürütmektedir.