Ocak ayında kurulan ve kapanan şirket sayıları açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 30,24 artarak 8 bin 278 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,95 azaldı ve bin 927 olarak belirlendi. Kurulan şirket sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,18, kapanan şirket sayısı yüzde 12,84 azalış gösterdi.

Ocak ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 30,24, kooperatif sayısı yüzde 4,71 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,75 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,95 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 20,44 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 68,38 artış gösterdi.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,18, kooperatif sayısı yüzde 7,29, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,76 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2018’in aynı ayına göre yüzde 12,84, kooperatif sayısı yüzde 19,90 gerilerken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,56 yükseldi.

ARDAHAN HARİÇ TÜM İLLERDE ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULDU

Geçen ay kurulan toplam 8 bin 367 şirket ve kooperatifin yüzde 86,95’ini limited şirketler, yüzde 11,96’sını anonim şirketler, yüzde 1,06’sını ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,98’i İstanbul, yüzde 9,47’si Ankara, yüzde 5,39’u da İzmir’de kuruldu. Ocakta Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 2 bin 945’i ticaret, bin 285’i imalat ve 765’i inşaat sektöründe yer aldı.

Ocakta kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 287’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 435’i imalat, 400’ü inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ocak ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 700’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 366’sı inşaat, 238’i de imalat sektöründe iş yapıyordu.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden bin 182’sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 693’ünün inşaat, 269’unun imalat sektöründe olduğu görüldü. Ocakta 89 kooperatif kuruldu.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay bin 213 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Söz konusu şirketlerin 643’ü Türkiye, 104’ü İran, 89’u Suriye ortaklı oldu. Bu şirketlerin 114’ü anonim, bin 99’u limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Yabancı sermayeli şirketlerin 169’u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 84’ü gayrimenkul acenteleri, 62’si lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Bunların toplam sermayelerinin yüzde 78,29’unu yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

AA