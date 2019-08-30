Oda fiyatları 2012 rekorlarına ulaşamadı

Gelen turist rakamlarıyla rekora koşan turizm sektörü, 2012'de kırdığı fiyat rekorunu tekrarlamak için son 50 Euro'luk düzlükte. Sezon ortası olan temmuz itibarıyla fiyat ve gelen turist sayısındaki artışlar, sektörde iyimser bir hava yaratırken, fiyatlar ise hâlâ 2012'nin gerisinde kalmaya devam etti. Türkiye'nin Temmuz 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak yüzde 76.1 olarak kaydedildi. Bu dönemde, sezonun en yoğun dönemi olması nedeniyle oda fiyatları ise yüzde 14'lük artışla 100.3 Euro'ya ulaştı. İlk 7 aylık rakamlara bakıldığında ise Türkiye'nin ortalama doluluk oranları yüzde 1.2 artışla yüzde 65.6, ortalama oda fiyatı yüzde 9.1 artışla 75.1 Euro'ya ulaşabildi. Sektörün bu alandaki rekoru ise Türkiye ortalamasında 115.6 Euro ve İstanbul ortalamasında 152.9 Euro ile 2012 yılında kırılmıştı. Aradan geçen 7 yıllık dönemde başa dönen sektörün, yeni bir rekor için en az 40 Euro'luk bir zam yapması gerekiyor.

DOLULUK ARTTI

Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için beş yıldızlı otelleri baz alarak hazırladığı Temmuz 2019 Ülke Performans Raporu'na göre konaklama sektöründe temmuz ayı doluluklarında artış hızı yavaşlasa da fiyatlardaki artış dikkat çekti. İki merkez destinasyon olan Antalya ve İstanbul'da hem doluluk hem de fiyatlar açısından farklı gelişmeler yaşandı. Rapora göre, İstanbul'un Temmuz 2018'de yüzde 79.8 olan doluluk oranı, Temmuz 2019'da yüzde 3.8 artarak yüzde 82.8 olarak ölçüldü. İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 103.1 Euro ile 2018'e göre yüzde 13.9 artış gösterdi. Yılın ilk 7 ayında ise doluluk oranları bir önceki yıla göre 3.7 artışla yüzde 71.6'ya, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.4 artışla 79.6 Euro'dan 87.1 Euro'ya, ulaştı.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Turizm sektörünün merkezi olan Antalya'da ise Temmuz 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 azalarak yüzde 76.5 oldu. Antalya'daki doluluktaki düşüşe rağmen, ortalama günlük satılan oda bedeli 172.3 Euro ile 2018'e göre yüzde 22.1 artış gösterdi. Ocak-Temmuz 2019 döneminde ise doluluklar yüzde 2 artışla yüzde 64.1'e ulaştı.

Yabancılarda Ruslar zirvede

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yılın ilk 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.11 artarak 24 milyon 693 bin 886 oldu. Sezonun en önemli dönemi olan temmuz ayında ise gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.67 artışla 6 milyon 617 bin 380'e ulaştı. Türkiye, yılın 7 ayında 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşını ağırladı.