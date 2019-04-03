ÖDTÜ öğretim üyesi alacak! İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ilanı detayları belli oldu. ODTÜ öğretim üyesi alım ilanında öğretim üyelerinde aranan nitelikler de belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilan…

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

— Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

TAM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

— Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

— Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

— Özgeçmiş ve yayın listeleri,

— Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

— Onaylı dil belgesi,

— Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

— Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

— Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.