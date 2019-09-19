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OECD Türkiye’nin büyüme tahminini değiştirdi!

Dünyaca ünlü Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi. 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik %2.6 olan daralma tahminini %0.3 olarak revize etti.

13:11 -
Haberler Ekonomi
OECD Türkiye’nin büyüme tahminini değiştirdi!

OECD Türkiye için 2019 daralma tahminini %0.3’e revize etti.  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü %1.6 büyüme tahminini değiştirmedi.

OECD küresel görünüme ilişkin son raporunda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeyi on yılın en düşük seviyesine indirdiğini belirtti.

OECD bugün yayınladığı ekonomik projeksiyonlarında, dünya ekonomisinin 2019 büyüme tahminini 0.3 puan indirerek %2.9’a düşürürken, 2020 için büyüme tahminini 0.4 puan indirerek %3’e çekti.

REUTERS

 

ABD büyüme Çin Dünya Türkiye
Son güncelleme: 13:26 19.09.2019
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