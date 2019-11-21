OECD Türkiye’nin büyüme tahminini tekrar değiştirdi!

OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü %1.6 büyüme tahminini %3’e yükseltirken, 2021 yılına ilişkin tahminini ise %2.3’den %3.2’ye revize etti.

OECD bugün yayınladığı ekonomik projeksiyonlarında, 2019 yılına ilişkin dünya ekonomisinde öngördüğü %2.9 büyüme tahminini değiştirmezken, 2020 için büyüme tahminini %3’den %2.9’a düşürdü.

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OECD, hükümetlerin yatırımları canlandırma işini merkez bankalarına bırakmasıyla küresel ekonomide büyümenin finansal krizden beri en düşük hızında olduğunu belirtti. (REUTERS)