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OECD Türkiye’nin büyüme tahminini tekrar değiştirdi!

Dünyaca ünlü kurumdan Türkiye ekonomisi için kötünün iyisi tahmin. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik %0.3 olan daralma tahminini %0.3 büyüme olarak revize etti.

13:42 -
Haberler Ekonomi
OECD Türkiye’nin büyüme tahminini tekrar değiştirdi!

OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü %1.6 büyüme tahminini %3’e yükseltirken, 2021 yılına ilişkin tahminini ise %2.3’den %3.2’ye revize etti.

OECD bugün yayınladığı ekonomik projeksiyonlarında, 2019 yılına ilişkin dünya ekonomisinde öngördüğü %2.9 büyüme tahminini değiştirmezken, 2020 için büyüme tahminini %3’den %2.9’a düşürdü.

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OECD, hükümetlerin yatırımları canlandırma işini merkez bankalarına bırakmasıyla küresel ekonomide büyümenin finansal krizden beri en düşük hızında olduğunu belirtti. (REUTERS)

büyüme Dünya Türkiye
Son güncelleme: 13:47 21.11.2019
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