Ofis kiralarında aidat sorunu

Türkiye genelinde ofis kiraları, 2019 yılında çok fazla artmazken aidat fiyatları tavan yaptı. Cushman & Wakefield’in rakamlarına göre; Aralıkta Levent'te metrekare başına ve döviz bazında ofis kiraları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalarak 32 dolara, Gayrettepe'de yüzde 9,1 düşüşle 20 dolara, Maslak'ta yüzde 32,1 düşüşle 19 dolara, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise yüzde 4'lük düşüşle 24 dolara geriledi.

Ofis kiralamak isteyen vatandaşlar kira fiyatında anlaşırken aidat konusunda anlaşamayıp kiralamayı durduruyor. Bu nedenle çok sayıda emlak sektörü yetkilisi İstanbul’daki ofis aidatlarından şikayet ediyor.

YATIRIMCI İÇİN CİDDİ RİSK

Aidatlar ile kira oranlarının birbirleri ile yarıştığını söyleyen, Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada,” Plaza ve ofis kiralamaları dışında özellikle aidat bedellerine dikkat etmek gerekiyor. Aidatların kiralar ile yarıştığını görüyoruz. Bu nedenle taşınmazın boş kalması durumunda da yatırımcılar için de ciddi riskler oluşuyor. Aidat bedelleri plaza ve ofislerde özellikle güvenlik, ortak alan giderleri, havalandırma, teknik giderler olarak çok farklı unsurlara dayanıyor. Sigorta giderlerinden, jeneratör bakımlarına, temizlik giderlerinden, cam ve cephe bakımlarına kadar aylık aidatlar m2’de 20-TL’ye kadar çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

KİRA 80 BİN TL AİDAT 20 BİN TL

Etiler’de 80 bin TL’lik ofis kirasının aidatının 20 bin TL olduğunu söyleyen Ofis Kiralama Uzmanı Samet Akkaya, “Kira fiyatları alıcı için uygun olsa da aidat fiyatları pahalı geliyor. Bu nedenle kiralama olmuyor. Geçen yıl metrekare başına ortalama 6 TL ödüyordu. Bu yıl 15 TL’ye kadar çıktı. Bu nedenle kira ile aidat arasında makas daraldı. Bazı mal sahipleri aidatlar yüksek olduğundan ofisi kirasını düşürüyor. Kiralama yapılsın diye. “ifadelerini kullandı.

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KİRALAMA YÜZDE 7 AZALDI

Uluslararası ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Türkiye Pazar Analizleri 2018 Dördüncü Çeyrek Ofis, Perakende, Sanayi ve Lojistik” başlıklı rapora göre, İstanbul'da 2018 yılı 4. çeyrekte 92 bin 750 metrekare yeni ofis alanı pazara girerken, toplam arz 6,18 milyon metrekareye yükseldi. Son çeyrekte gerçekleşen kiralama işlemleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,78 azalırken, üçüncü çeyreğe göre yüzde 20,22 düşmüştü.

Aralıkta Levent'te metrekare başına ve döviz bazında ofis kiraları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalarak 32 dolara, Gayrettepe'de yüzde 9,1 düşüşle 20 dolara, Maslak'ta yüzde 32,1 düşüşle 19 dolara, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise yüzde 4'lük düşüşle 24 dolara gerilemişti.