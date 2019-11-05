Öğrenci zammı yeniden değerleme oranının altında kaldı. 2020 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlenirken öğrencinin burs ücreti yüzde 10 oranında kaldı.

ÖĞRENCİ BURSLARINA YÜZDE 10 ARTIŞ

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında,“Kalkınma, büyüme, yatırım, refah, mücadelesini de asla ihmal etmedik. Eğitim, hükümetlerimizin harcamalarında hep birinci sırada yer aldı. 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Hayırlı olsun.” ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BURS VE KREDİ MİKTARLARI

2019 yılında verilecek olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak hesaplandı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI 288 TL’YE YÜKSELDİ

Yeniden değerleme oranında ise vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak.Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.

İŞTE YILLARA GÖRE KYK BURS MİKTARLARI: