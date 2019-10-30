Öğrenciler ÖSYM sınavlarının pahalı olduğunu düşünüyor

Kamera: Kubilay Altuğ

Kamu Denetçiliği Kurumu cuma günü açıkladığı kararda sınav ücretlerinin yüksek olduğu gerekçesiyle ÖSYM'ye sınav ücretlerini indirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün ise bunun üzerine bir açıklamada bulundu. Aygün, başkanlıkça her yıl yaklaşık 50 sınav yapıldığını ve bu sınavlarda 200 ayrı test uygulandığını belirterek, “Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kâr amacı güdülmemektedir. ÖSYM sınavları maliyetine yapıyor, kâr etmiyor. Sınavların özelliğine göre de bu maliyetlerde çeşitli artışlar oluşuyor.” ifadelerini kullanmıştı. ÖSYM sınavlarının ücretleri 50 TL ile 324 TL arasında değişiyor.

ÖĞRENCİLER TEK SES: PAHALI

Devlette yaşanan sınav ücretleri tartışması sonrası fiyatlar bir kez daha gündeme geldi. Peki öğrenciler sınav ücretleri hakkında ne dedi? İşte yanıtlar…

Dilan Alkış: Hem sınav ücretleri hem de eğitim, ulaşım öğrencilere ücretsiz olmalı. Devlet bunu karşılayabilecek güçte.

Burcu Korkmaz: KPSS'ye bir kere girdim ama bir çok deneme yaptıkları için gerçekten fiyatlar yüksek. Okul harçları da dahil.

Ferhat Demirkaynak: Sınav ücretleri şuan da çok yüksek. Bir kitapçık, kalem bu kadar pahalı olmamalı.

Cüneyt Kanımaz: ‘Maliyetine yapıyoruz' pek inandırıcı değil. Henüz üniversite sınavına girmedim ama yakınlarımdan giren çok kişi var ve hepsinden de aynı şeyi duyuyorum. ‘Çok pahalı' diyorlar. Bazen sınava girmek istemeyenleri bile görebiliyorum. Ücretlerin biraz azaltılması gerekiyor.