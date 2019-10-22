Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenler, memur olarak çalışan personelin en büyük dilimini oluşturmaktadır. 2019 yılını geride bırakmaya hazırladığımız şu zamanlarda, 2020'de öğretmenlerle ilgili belirlenen maaş miktarları, zam oranları da hayli sorgulanıyor. Peki, öğretmen maaşları kaç TL? 2020 yılında öğretmenler ne kadar maaş alacak? Öğretmenler için belirlenen zam oranları ne? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız ayrıntılı haberimiz…

ÖĞRETMEN MAAŞLARI KAÇ TL?

Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerde de, 2020 ve 2021 yılı zam oranlarının toplu sözleşme görüşmelerinin sonunda belirlenmesi ile öğretmenlere verilecek zam oranları da belirlenmiş oldu.

Kademe ve derecelerine göre maaşlarında farklılar yaşanacak olan öğretmenlerde en düşük maaş ile en yüksek maaş arasında büyük bir fark bulunmuyor. Yani, göreve yeni başlayan 9/1 derece kademeli öğretmen maaşı ile en üst derece olan 1/4 kademe dereceli öğretmen maaşı arasında bir uçurum söz konusu değil.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, yapılan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi için, “Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi.” diyerek açıklamada bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından memurlar için gerçekleşecek zam oranı da belirlenmiş oldu. 2020 yılı için memur ve memur emeklilerine %4+4 zam yapılacak.

Bu doğruldu da Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan kadrolu öğretmenler için 2020 ocak ayı net maaşlar şu şekilde;

D/K Hizmet Yılı 15 Ocak 2020 Net Maaş

1/4 25 ve üzeri 4.409 TL

1/4 24 4.408 TL

1/3 23 4.405 TL

1/2 22 4.399 TL

1/1 21 4.384 TL

2/3 20 4.300 TL

2/2 19 4.295 TL

2/1 18 4.285 TL

3/3 17 4.210 TL

3/2 16 4.206 TL

3/1 15 4.202 TL

4/3 14 4.144 TL

4/2 13 4.139 TL

4/1 12 4.133 TL

5/3 11 3.982 TL

5/2 10 3.953 TL

5/1 9 3.947 TL

6/3 8 3.939 TL

6/2 7 3.922 TL

6/1 6 3.903 TL

7/3 5 3.894 TL

7/2 4 3.887 TL

7/1 3 3.884 TL

8/3 2 3.875 TL

8/2 1 3.826 TL

9/2 1 3.824 TL

9/1 0 3.819 TL

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