Binlerce genç öğretmen atamalarının yapılmasını dört gözle beklemektedir. Atamalarının yapılmasını beklerken de para kazanabilmek ve hayatlarına devam edebilmek için çeşitli kurumlarda sözleşmeleri olarak çalışmaktadır. İşte bu durumdaki kişiler ek ders ücretlerinin 2019 yılında ne kadar olduğu ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için internette aramalar yapmaktadır. Bu aramaların son dönemlerde artmasından dolayı konuya ilişkin detaylı bir haber hazırladık. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücretlerinin geçim kaynağı olduğunu düşürsek onlar için büyük bir önem taşıyor. Göreve yeni başlayan öğretmenler ve yıllardır sözleşmeli olarak öğretmenlik yapanlar 2019 yılında ek derslerden ne kadar maaş alacaklar? Tüm bu soruların cevaplarını hazırladığımız haberde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı için öğretmenlere ödenen ek ders ücreti net olarak aşağıdaki gibidir;

– Sözleşmeli öğretmen: 13.25 TL

– Kadrolu öğretmen: 15.41 TL

Ek ders ücretinin hesaplaması yapılırken,

– Görev türü

– Ödenecek ek ders ücretinin 1 saatlik karşılığı

– Ücret yılı/ayı

– Öğretmenin normal ücreti

– Öğrenim durumu gibi koşullar büyük önem taşımaktadır

Aynı zamanda öğretmenlerin ek ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınmak şartı ile hesaplanmaktadır.

GÜNDÜZ ÖĞRENİMİ: Ek ücret hesaplaması yapılırken saat başına alınması gereken ek ders ücreti 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı ile bulunur.

ÖRGÜN ÖĞRETİM VE TATİL GÜNLERİ: Yaz tatillerinde, haftalık tatillerde (cumartesi, pazar) ve örgün öğretim verilen kurumlarda (Saat 18:00'dan sonra) öğretim faaliyetleri için, 150 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ek ders ücreti ödenir.

ÖĞRENİM DURUMU: Yüksek lisans yapmış olanlara ek ders ücretleri %5 artırımlı, doktora yapmış olanlara ise %15 artırımlı ödenir.

KURUM FARKI: Öğretmenlerin aldığı ek ders ücreti öğretmenlik yaptıkları kurumlara göre de farklılık gösterir. İşte bu kurumlar ve fark ücretleri..

– Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere % 25 fazlasıyla ödenir.

– Cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.

– Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında ders görevi alan yönetici ve öğretmenlere saat ücreti % 100 fazlasıyla ödenir.