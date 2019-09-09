Okula başlama ücreti kaç para?

2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başladı. 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen bugün ders başı yapıyor.

BBC Türkçe’de yer alan derlemeye göre Eğitim-İş sendikasının bu ayın başında açıkladığı raporunda, asgari ücretle geçinen bir ailenin bir aylık maaşını, memur maaşı ile geçinen bir ailenin ise aylık gelirinin yarısından fazlasını ilkokula başlayan çocuğunun okula başlama gideri olarak harcadığı belirtildi.

Bu rapora göre ailelerin çocukları için yeni eğitim-öğretim döneminin başında yaptığı harcamalar şu şekilde:

Eğitim-İş, bu rakamlara göre okula başlangıç giderlerinde bütün eğitim kademelerindeki yıllık ortalama artışın %14,93 olduğunu belirtti.

‘AYLIK 251 TL YARDIM YAPILSIN’

Eğitim-Bir-Sen sendikası ise okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar bir öğrenci için bir ailenin yaptığı aylık ortalama masrafın 251 TL olduğunu hesapladı.

Sendikanın hesaplamalarına göre kantin ve yemekhaneye ayrılan para ile bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 440 TL, ortaöğretimde ortalama 509 TL’ye çıkıyor.

Eğitim masrafları içerisine ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen servis ücretleri eklendiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde ortalama maliyet 440 TL’den 704 TL’ye, ortaöğretimde ise 509 TL’den 763 TL’ye yükseliyor.

Bu yüzden Eğitim-Bir-Sen devlet tarafından, okul öncesi dahil çocuğu okula giden memurlara en az 251 TL; alt gelir grubundaki ailelere de ilköğretime giden her bir çocuk için en az 251 TL yardım yapılması gerektiğini savunuyor.

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KIRTASİYE MASRAFLARI YÜZDE 60’A KADAR YÜKSELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da bu ayın başında yaptığı açıklamada, “kırtasiye malzemelerinde ortalama yüzde 6 ile yüzde 60 oranında bir artış” olduğunu söyledi.

Okul masraflarıyla ilgili bir açıklama yapan Ağbaba, “Türkiye’de kağıt üretiminin durdurulması ve dışa bağımlılık, kırtasiye fiyatlarının fahiş oranda artmasına sebep olmuştur. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma neticesinde özellikle kırtasiye fiyatlarında yüksek artışlar meydana gelmiş, bu durum çalışanların mutfağını etkilediği kadar çocukları için yaptıkları okul masraflarını da yüksek oranda etkilemiştir” ifadesini kullandı.