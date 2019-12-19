Öneriler belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret için görüşmeler başladı ve meraklı bekleyiş sürüyor. Asgari ücret zammına göre 2020 yılında maaşı yeniden şekillenecek milyonlarca vatandaş zam oranı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücret için ilk üç toplantı tamamlandı. Zam oranı dördüncü toplantının ardından belli olacak. Asgari ücret belirlenmesinde önemli rol oynayan TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ÖNERİLER AÇIKLANDI?

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla paylaştı.

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

TÜİK’in asgari ücret önerisi geçen yıl ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL olmuştu. TÜİK’e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 5.4 arttı.

TÜRK-İŞ: BU RAKAMIN ÇIKMASINI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜİK’in beklentilerinin çok altında rakam açıkladığını belirterek, “Geçtiğimiz haftalarda ekonomik verileri bakanlık yetkilileri açıkladı. Bugün de beklediğimiz gibi TÜİK temsilcisi verileri açıkladı. Yaşadığımız gerçek enflasyonla TÜİK'in enflasyonu arasında fark oluyor. Bugün de maalesef bizim beklentilerimizin çok altında bir rakam açıkladı. Hafif iş kolu bin 940 lira, orta iş kolu 2 bin 86 lira ve ağır iş kolu 2 bin 331 lira olarak açıklandı. Bu geçmiş bir yılın rakamı ve 2020 yılında da bunun üstünde bir rakam olacağı ortaya çıkıyor. Yüzde 5,31 artışla geçen yıl 2 bin 213'ken bu sene 2 bin 331 lira oldu. Bu rakamın çıkmasını anlayabilmiş değiliz. Asgari ücret her ne kadar ‘geçim ücreti değil’ deseler de, biz bunun insanca yaşayabilecekleri bir seviyede tespit edilmesini istiyoruz. Umuyorum komisyon bu doğrultuda karar verir” diye konuştu.