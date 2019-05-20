Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte ilan detayları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Ordu Üniversitesi personel alımı ilanında detaylar belli oldu. İşte Ordu Üniversitesi personel alımı ilanına dair ayrıntılar...

09:13 -
Haberler Ekonomi
Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte ilan detayları…

Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan öğretim görevlisi alımı ilanı, bu noktada iş arayanların dikkatini çekti. ilan.gov.tr’de yayınlanan Ordu Üniversitesi personel alımı ilanına göre 4 kişi işe alınacak.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve
yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi uyarınca Doçentlik unvanını sözlü sınav sonucunda almayanlar için sözlü sınav yapılacaktır.
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more