Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte ilan detayları…

Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan öğretim görevlisi alımı ilanı, bu noktada iş arayanların dikkatini çekti. ilan.gov.tr’de yayınlanan Ordu Üniversitesi personel alımı ilanına göre 4 kişi işe alınacak.
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Genel Şartlar;
* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve
yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi uyarınca Doçentlik unvanını sözlü sınav sonucunda almayanlar için sözlü sınav yapılacaktır.
* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
* Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
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