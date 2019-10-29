Ordu’da hamsi bolluğu

Balıkçılar bugünlerde en çok sattığı balık hamsi olarak belirtilirken kilosu ise 10 TL'den alıcı buluyor. Yerli hamsinin çıkması ile mezgit ve istavriti satışlarda geride bırakan hamsiye adeta büyük ilgi var.

Hamsinin kilosunu 10 TL'ye sattıklarını ifade eden balıkçı Birol Şanlı, “Hamsi denizden adeta fışkırıyor. Vatandaşlar hamsiyi ucuz gördükleri için çok alıyorlar. Tezgahlarımızda hamsi akşam olduğunda kalmıyor. Mezgit ve istavrit de çok satıyoruz. Bu bereket kış ayı sonuna kadar devam eder” dedi.

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“BU YIL PALAMUT YOK”

“Hamsi bol olduğunda palamutta bol olurdu fakat bu yıl palamut çok fazla denizden çıkmadı” diyen balıkçı Yusuf Aktaş ise, “Palamut her zamanki avlanan yerden maalesef çok uzak. Palamut balığı bu yıl maalesef yok. İleri ki günlerde çıkacak diye umut etsek de çok iç acıcı değil yapılan araştırmalar. Az ağlara takılıyor ve tanesini biraz pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Hamsi Karadeniz’in en çok avlanan balığı. Sinop’tan Artvin’e kadar her yerde var. Vatandaş daha da ucuza bu balığı yiyecek” şeklinde konuştu. (İHA)