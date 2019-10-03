Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

Orman Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımını yaparken, 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan sırasını, adayların tercihlerini ve puanlarını esas aldı. Asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların 7 Ekim-28 Ekim 2019 tarihlerinde haberimizde yer alan adrese başvuru yapması gerekiyor.

ASİL LİSTESİNDE YER ALANLAR DİKKAT

Adayların Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 – Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekiyor.

Müracaat edilen unvanlarda tercihleri ve KPSS (B) grubu puanı doğrultusunda asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazananlardan;

– Verilen süre içerisinde müracaat etmeyenler,

– Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

– İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle tercih ettiği illere göre sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacak.

İstenen belgeler

a) Özgeçmiş

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve iki adet fotokopisi

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi (Erkek Adaylar için)

d) İlgili KPSS puanını gösteren sınav sonuç belgesi

e) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

f) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

g)Avukatlık pozisyonuna başvuranlar için Avukatlık Ruhsatnamesi

ğ)Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)/Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı ön lisans programlarından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

– En az C sınıfı ehliyete sahip olduklarını gösterir belge, sürücü belgesi fotokopisi

h)-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

– En az C sınıfı ehliyete sahip olduklarını gösterir belge, sürücü belgesi fotokopisi

ı) 29.08.2019 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Adaylarda Aranacak Genel Şartlar” başlıklı 2. Bölümünün 2 inci maddesinde yer alan şartın kontrolünün tespiti için,

-Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin kayıt belgesi