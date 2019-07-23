Orman yangınlarına yerli koruma

Yaz aylarının en korkutucu olayları arasında yer alan yangınlar her yıl Türkiye'de büyük zararlara neden oluyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2018 Faaliyet Raporu'na göre sadece geçtiğimiz yıl içinde 2 bin 167 orman yangını yaşanırken; bu yangınlar sonucundan 5 bin 644 hektar orman alanı zarar gördü.

Yaşanan doğa katliamının yanı sıra orman yangınlarının yarattığı ekonomik zarar da olayların bir diğer karanlık yüzü. Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleye her yıl milyonlarca liralık kaynak ayırırken, teknolojideki son gelişmeler orman yangınlarıyla mücadelede de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Geliştirdiği yapay zekâ destekli dijital dönüşüm uygulamalarıyla bilinen Türk teknoloji şirketi Etiya'nın iştiraki Ayvos bu yönde ortaya koyduğu yeni teknolojiyle dikkat çekiyor. Söz konusu teknolojinin sadece Türkiye'de değil aslında tüm dünyada orman yangınlarıyla mücadeleye büyük destek verebileceğinin altını çizen Ayvos Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Eray Hangül, “Türkiye'de yaşanan orman yangınları yüzünden her yıl binlerce hektarlık alan zarar görüyor. Son 20 yıla baktığımızda yaklaşık 180 bin hektarlık alan bu yangınlar nedeniyle yok olmuş ya da zarar görmüş durumda” dedi.

Yüzde 100 yerli

% 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve orman alanlarındaki kameralara entegre edilebilen yerli yazılımla orman yangınlarına önceden müdahale edilebileceğini; bunun da her yıl binlerce hektarlık alanın zarar görmesini engelleyebileceğini ifade eden Eray Hangül şöyle devam etti:

“Geliştirdiğimiz sistem, her türlü kıvılcımı ve ateşi anında yakalayabiliyor. Ateş yakmanın yasak olduğu yerlerde yetkililere hızlıca bilgi verebiliyor. İzmarit ya da çalı tutuşması gibi durumlarda da yine yetkilileri otomatik olarak uyarabiliyor. Sahip olduğu görüntü işlemeteknolojisiyle, ormanda yaşayan canlıları insanlardan ayırabilen sistem, insan girişinin yasak olduğu noktalarda da ciddi bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.”

Sistemle ilgili tüm yazılımların tamamlandığını ve test süreçlerinin devam ettiğini sözlerine ekleyen Eray Hangül söz konusu teknolojinin Türkiye'de de kullanılabileceğini; bunun yanında Rusya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi orman yangınlarının yoğun olarak yaşandığı ülkelere de söz konusu teknolojiyi ihraç etmek için görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

5 bin hektar alan zarar gördü

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı Faaliyet Raporu'na göre geçen yıl yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 2 bin 167 orman yangınına müdahale edildi ve bu olaylarda 5 bin 644 hektar orman alanı zarar gördü.

2014-2018 döneminde yılda ortalama 2 bin 413 orman yangınına müdahale edildi ve 6 bin 628 hektar/yıl orman alanı zarar gördü. Yani 5 yılda zarar gören toplam orman alanı yaklaşık 33 bin hektar olarak hesaplandı.

2018 yılında oluşan orman yangınlarının 94’ü kasıtlı, 676’sı ihmal, 400 doğal, 997’si ise faili meçhul sebeplerle oluştu.