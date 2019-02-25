Oscar heykelciğinin değeri ne kadar?

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles’taki Dolby Theater’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Oscar heykelciği ilk olarak Cedric Gibbons tarafından tasarlandı. Heykele son şeklini ise George Stanley verdi. 24 ayar altın kaplama olan heykelcik, 34 cm boyunda ve 3,85 kg ağırlığında.

Ancak heykeliciğin değeri sadece 1 dolar. Çünkü bu ödülü satmak 1950 yılından itibaren yasak. Oscar ödülünü kazananlar heykelciği sadece 1 dolar bedeliyle Akademi'ye satabiliyor. Ne ödül kazananlar, ne de onların varisleri ödülü başka hiç kimse ve hiçbir kuruluşa satamıyor.

Ancak 1950’den önce dağıtılan ödüller satışa çıkabiliyor. İşte Business Insider’ın derlemesine göre onlardan bazıları:

Herman Mankiewicz – ‘1941 “En İyi Orijinal Senaryo”-“Citizen Kane” – 588 bin 455 dolar

Frank Lloyd – 1933 “En İyi Görüntü” Osca’ı – “Cavalcade” – 332 bin 165 dolar

Norman Taurog – 1931 “En İyi Yönetmen” Oscar’ı – “Skippy” – 301 bin 973 dolar

John Ford – 1941 “En İyi Görüntü” – “How Green Was My Valley – 274 bin 520 dolar

Gregg Toland – 1939 – “Wuthering Heights” – 226 bin 876 dolar

Farciot Edouart – 1938 – En İyi Özel Efekt – “Kuzey’in Doğuşu” – 96 bin 227 dolar

Farciot Edouart – 1937 Üstün Başarı Ödülü – 72 bin 295 dolar