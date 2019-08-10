Osmangazi Köprüsü’nde beklendiği üzere bayram yoğunluğu yok

Dört gün sürecek Kurban Bayramı tatili için vatandaşlar yollara düştü. Bu bayramda en fazla merak edilen yollardan biri yeni açılan ve git gel ücreti 500 TL’yi aşan İstanbul-İzmir otoyolu.

Git gel 500 TL olunca yola olan ilgi fazla olmadı. Öyle otoyolun en önemli parçalarından olan tek yön ücreti 103 TL olan Osmangazi Köprüsü’nde arefe günü hiçbir yoğunluk olmaması dikkat çekti.

Ayda 40 bini aşkın otomobil için geçiş garantisi verilen köprüden vatandaş geçmese de işletmeci firmalar parasını tıkır tıkır almaya devam ediyor.

Yap-işlet-devret projeleri olarak hayata geçirilen Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2018 yılında devletin verdiği araç geçiş rakamlarına ulaşılamadı. Böylece Hazine'den 2 milyar lira ödeme yapıldı.

İşte bu sabah saatlerinde Osmangazi Köprüsü’nden gelen görüntüler…



Fotoğrafta sağ şerit Bursa istikameti… 103 TL’yi ödemeyi göze alan araçlar rahat rahat köprüden geçiyor.



Bursa’dan İstanbul istikametine giden şeritte ise tek tük otomobiller göze çarpıyor.



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Fotoğraflar: DHA