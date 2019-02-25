ÖSYM büroları çalışma saatleri 2019: ÖSYM büroları hangi saatler arasında hizmet vermektedir?

ÖSYM büroları mesai saatleri hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde… ÖSYM büroları sabah saat kaçta açılır akşam saat kaçta kapanır? ÖSYM büroları 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte, ÖSYM büroları çalışma saatleri 2019…

ÖSYM BÜROLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

ÖSYM büroları, sabah 08:30'da açılır ve 12:30'a kadar çalışmaya devam eder. 12:30'da öğle molası veren ÖSYM büroları, 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve 17:00'da kapanır. ÖSYM büroları hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir, ancak yoğun sınav dönemlerinde hafta sonu çalışması da yapılabilmektedir. ÖSYM büroları ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:3, 06800 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır.

ÖSYM Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 67 96

ÖSYM HAKKINDA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ya da bilinen kısa adıyla ÖSYM, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuştur. ÖSYM merkezi Ankara’da bulunmaktadır.

KPSS, ALES, DGS, YKS, YGS, DUS, İSG, TUS gibi çok sayıda sınav ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Adaylar bu sınavlara internet üzerinden ya da ÖSYM büroları vasıtası ile başvurularını yapabilmektedirler.