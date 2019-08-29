Otelciler açıkladı: Oda fiyatları yüzde 14 arttı

Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında otellerin doluluk oranındaki artış hızı yavaşladı, ancak fiyatlardaki artış dikkat çekti. Buna göre, otel dolulukları Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak yüzde 76.1 oldu.

Veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için beş yıldızlı otelleri baz alarak hazırladığı Ülke Performans Raporu'na göre, Temmuz’da ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 14 artışla 100.3 euro oldu. Aynı dönemde Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 79 olurken, ortalama oda fiyatı ise 119.8 euro olarak tespit edildi.

İSTANBUL’DA DOLULUK ARTTI, ANTALYA’DA AZALDI

İstanbul’un Temmuz 2018’de yüzde 79.8 olan doluluk oranı, bu yıl Temmuz ayında yüzde 3.8 artarak yüzde 82.8 olarak ölçüldü. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 103.1 euro ile 2018’e göre yüzde 13.9 artış gösterdi.

Antalya’da Temmuz 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.3 azalarak yüzde 76.5 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 172.3 euro ile 2018’e göre yüzde 22.1 artış gösterdi.

İlk yedi aylık dönemde ise Türkiye’nin ortalama doluluk oranları yüzde 1.2 artışla yüzde 65.6, ortalama oda fiyatı yüzde 9.1 artışla 75.1 euro olarak gerçekleşti. Oda fiyatlarında rekor düzeye Türkiye ortalamasında 115.6 euro, İstanbul ortalamasında 152.9 euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.

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