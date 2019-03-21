Otoriteler Perakende Yasası’ndan umutlu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Nevşehir’de zincir marketleri ve tüketiciyi yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Pekcan’ın açıklamasına göre marketlerin kendi markalarıyla ürettikleri ürünlere sınırlama getirilecek ve diğer üreticiler de bu marketlerde yer alabilecek.

“ZARAR GÖREN TÜKETİCİ OLUYORDU”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Daha önce Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile bir takım kurallar getirildiğini hatırlatan Ali Ağaoğlu, “Bunların getirilmesini hem tedarikçiler hem de tüketiciler istedi. Bu market zincirler yaygın pazarlama gücünü kullanarak tedarikçileri zor durumda bırakıyorlardı. Bu şartların bir bölümü uzun vadede ödeme ya da raf kirası gibi uygulamalar. Bunlar tedarikçi dediğimiz üreticinin fiyatlarını da yükseltiyor. Ve bu durumda tüketicilere olumsuz yansıyordu. Ya da üretici ‘ben sana mal vermem’ diyordu. Zarar gören tüketici oluyordu.” dedi.

“MARKETLER İYİ BİR SINAV VEREMEDİ”

Zincir marketlerin özel etiketle ürün yaptırarak tedarikçilere rakip olduğunu ya da üreticilere baskı yaparak düşük ücretten mal aldıklarını söyleyen Ağaoğlu, “Son zamanlarda perakende pazarını ele geçiren zincir marketler, kur şoku yaşadığımız süreden sonra iyi bir sınav veremediler. Döviz kurları ile ilgisi olmayan bir çok üründe aşırı fiyat artışları gözlendi. Ticaret Bakanlığı da harekete geçerek bir takım önlemler aldı ve şikâyet hattı kuruldu. Bu hatta çok sayıda şikâyet geldi ve nitekim Rekabet Kurumu 23 market hakkında soruşturma başlattı.” açıklamasında bulundu.

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“HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR ADIM”

Yeni uygulamanın pratik nasıl işleyeceğini henüz bilemediklerini söyleyen Ağaoğlu, “Bununla beraber zincir marketlerin fiyat belirleyici etkisini kırma amacı taşıyan bir uygulama olduğunu ve yerinde bir niyet olduğunu düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı haksız rekabetin önlenmesine yönelik bir adım atmış gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

PALANDÖKEN: TÜKETİCİNİN LEHİNE

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Kararın hem tüketicinin yanılmaması hem üretici firmaların zarar görmemesi hem de haksız rekabetin önlemesi açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Palandöken, “Kalite bakımından tüketicinin yanılmasını önlüyor. Kilosu 15 TL olan, 25 TL olan, 35 TL olan zeytinyağı var. Demek ki kalite farklarının göz önüne alınması, gramajlarının göz önüne alınması, kimyevi içeriklerinin dikkate alınması açısından böyle bir düzenleme mutlaka yapılmalıydı. Dolayısı ile bu uygulama ile piyasadaki haksız rekabet önlenecek. Tüketici açısından bakıldığında vatandaşlar daha ucuza daha kaliteli ürünler temin edebilecek. Üreticiler de bu ürünlerle rekabet edebilecek. Perakende Yasası tüketicinin korunması ile ilgili” dedi.

“BU YASA YANILMALARI ÖNLEYECEK”

Eğer rekabet gerçekten kuralına uygunsa uygulamanın tüketicinin lehine olduğunu söyleyen Palandöken, “Bu coğrafi işaretli, o bölgeye ait ürün. Örneğin A firması İstanbul’dan geliyor ürününü satıyor, aynı içerikte o bölgede üretilen bir mal pazara giremiyor. Çünkü bunlar tekelci zihniyetteler ve bunu önlüyorlar. ‘Ben rafa malı koymam, şu kadar mal fazlası vereceksin' diyor. Veya ‘bu üründe ‘indirim yapıyorum bu parayı senden keseceğim' diyor. Bunlar ortadan kalkacak. Üretici, tüketici ve satıcı korunacak. İnsanlar gerçek fiyattan alacaklar. Bu yasa yanılmaları önleyecek.” ifadelerini kullandı.

(sozcu.com.tr’nin ulaştığı Gıda Perakendecileri Derneği’nden konu hakkında bir açıklama yapılmadı)