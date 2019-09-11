Otoyollarda hız sınırı artabilir! Gözler trafik cezalarında

Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı bağlı olarak belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda yükselen trafik cezaları, kurallara uymayan çok sayıda sürücünün canını yakıyor.

Son dönemde artan trafik cezaları gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hız sınırının artırılması konusunda bir çalışma yapıldığı ve konunun tüm yönleriyle değerlendirildiği bildirildi.

Söz konusu çalışmaya göre otobanda 120 kilometre olan hız sınırının 140 kilometreye yükseltilmesi gündemde.

OTOMOBİL İÇİN HIZ SINIRI 50 KM VE 120 KM ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre bir otomobilin yerleşim yeri içindeki hız sınırı 50 kilometre. Şehirler arası çift yönlü kara yolunda 90 kilometre olan sınır, bölünmüş yollarda 110 kilometre olarak belirlenmiş. Otomobiller için hız sınırı, otoyollarda ise 120 kilometre.

SINIRI YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE AŞMANIN CEZASI BİN 2 TL

2019 yılında uygulanan kurallara göre hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 235 TL.

Eğer hız sınırı yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşılırsa cezası 488 TL’ye çıkıyor.

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmanın cezası ise bin 2 TL

2019 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

– Emniyet kemeri takmayanlara 134 TL

– Park yasağını ihlal etmek 134 TL

– Kırmızı ışıkta geçen sürücüye 291 TL

– Yayalara yol vermeyen sürücüye 604 TL

– Standart dışı plaka kullananlar 604 TL

– Sahte plaka takan veya kullananlara 6.323 TL

– Kış lastiği kullanmama cezası 885 TL

– Seyir halinde cep telefonu ile konuşma cezası 291 TL

– Ters yönden araç kullanmak 2.475 TL

– Muayene sonucu emniyetsiz raporla trafiğe çıkma 604 TL

– Alkollü araç kullanma 2.498 TL

– Spin ve drift tehlikeli hareket yapanlara 6.200 TL

– Trafikte makas atanlara 1.240 TL

– Muayenesi olmayan araca 291 TL

2018 YILINDA YÜZDE 14.47 ZAMLANDI

2018 yılında trafik cezalarına yüzde 14.47 oranında zam gelişti. Alkollü araç kullanmanın cezası 1002 TL olarak uygulanırken, kırmızı ışık ihlali 235 TL olmuştu. Emniyet kemeri takmamanın, muayenesiz araç kullanmanın ve ruhsatsız araç kullanmanın cezası 108 TL olurken, sahte plaka kullanmanın cezası 5 bin 942 TL olmuştu.

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