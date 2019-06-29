ÖTV ve KDV indirimi son gün ne zaman? ÖTV ve KDV indirimi bitiyor?

Başta mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan KDV ve ÖTV indirimlerinin bitmesine sayılı günler kaldı. Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı, beyaz eşya ve ticari araçlarda uygulanmaya konan indirimler özellikle eşyalarını yenilemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, ÖTV ve KDV indirimleri ne zaman bitiyor?

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR

2018 yılı son çeyreğinde başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran günü sona eriyor. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

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Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirimi ve ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.